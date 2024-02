Ostrzeżenie meteorologiczne dla Kujawsko-Pomorskiego. Prognozowany silny wiatr

Prognozowane przez IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich zjawisko klasyfikowane jest jako zagrożenie pierwszego stopnia. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Wystąpienie silnego wiatru z zachodu, o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 85 km/h przewidziane jest od niedzieli, 4 lutego, godz. 17 do poniedziałku, 5 lutego, godz. 18 (w poniedziałek nad ranem wiatr przejściowo będzie słabszy).

Zagrożenie dotyczy powiatów: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, Włocławek i włocławski.

Przypominamy, w przypadku zagrożenia silnym wiatrem należy usunąć z balkonów, tarasów i parapetów okien rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr, gdyż te mogą stworzyć zagrożenie - zarówno dla nas i naszych bliskich, jak też osób postronnych.