Obłęd w szklarniach "botanika" IHAR - zobacz na zdjęciach kolekcję kaktusów

- Zaczyna się festiwal kwitnienia kaktusów w szklarniach Ogrodu Botanicznego IHAR KCRZG PIB, którego kumulacji oczekujemy na koniec maja. Jest to kolekcja bardzo duża, licząca ponad tysiąc egzemplarzy kaktusów, agaw, gruboszy - opowiada szef placówki, Jarosław Mikietyński. - W mieszkaniach zdarza się, że kaktusy zakwitają, ale nie zawsze, bo muszą być stworzone odpowiednie warunki temperatury i klimatu. Te rośliny, jak każdy żywy organizm, potrzebują okresu spoczynku zimą, szczególnie dotyczy to temperatury w pomieszczeniu. Optymalna wynosi 8-10 stopni, co w mieszkaniu jest nierealne.