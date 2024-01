Obejrzyj cuda "botanika" w Myślęcinku! W ten weekend "drzwi otwarte"

To wyjątkowa gratka - ogród na co dzień nie zapewnia indywidualnym gościom przewodnika, można się tam wybrać samodzielnie w godzinach pracy instytutu, od 7.00 do 14.30, warto jednak uprzedzić o swojej wizycie, gdyż jest to przede wszystkim instytucja naukowa, której pracownicy mają również inne zadania. Wycieczki w ramach "drzwi otwartych" przewidziane są 20. i 21 stycznia. Przypomnijmy, że podobną atrakcję w zimowych okolicznościach przyrody IHAR przygotował także dokładnie rok temu, kolejna była dopiero w czerwcu.

Zwiedzanie ogrodu zaplanowano w godzinach 9 - 15. W dniu zwiedzania przewidywane są 3 wejścia - o godzinie 9, 11 oraz 13. Zbiórka przy bramie głównej na ulicy Jeździeckiej 5.