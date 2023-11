Nowi policjanci z Kujawsko-Pomorskiego już po ślubowaniu. Do których komend trafią?

Policjanci trafią do komend miejskich i powiatowych w naszym województwie:

siedmiu do Bydgoszczy,

szesnastu do Torunia,

ośmiu do Włocławka,

pięciu do Żnina,

czterech do: Grudziądza, Świecia i Tucholi,

trzech do Inowrocławia,

dwóch do: Brodnicy, Lipna, Mogilna i Radziejowa

po jednym do: Aleksandrowa Kujawskiego, Chełmna, Golubia-Dobrzynia, Nakła, Sępólna Krajeńskiego, Wąbrzeźna, Oddziału Prewencji Policji w Bydgoszczy oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Ślubowanie odbyło się 6 listopada w sali konferencyjnej KWP w Bydgoszczy. Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie Sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy i odśpiewanie hymnu państwowego. Następnie, policjanci wypowiedzieli słowa roty ślubowania.

- Przed chwilą wypowiedzieliście najważniejsze słowa w życiu zawodowym. Wypowiedzieliście je w obecności Sztandaru Policji. To ważne zobowiązanie - powiedział komendant wojewódzki policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotr Leciejewski. - W pierwszych słowach pięknie Wam podziękuję. Podziękuję za to, że postanowiliście oddać część swojej wolności po to, aby służyć ludziom, służyć społeczeństwu, nawet z narażeniem życia. Postanowiliście oddać część swojej wolności, by wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych i postanowiliście oddać część swojej wolności po to, aby być ocenianym przez tych, dla których służymy. To wielkie słowa, jeszcze większe zobowiązanie. Wielka duma, ale też wielka odpowiedzialność. W słowach roty jest kwintesencja. W chwilach, gdy będzie zawahanie, gdy nie będzie wiadomo co zrobić, wystarczy wrócić myślami do tej chwili, do tych słów. Tam jest zawarte wszystko. (…) W życiu zawodowym będzie wiele pięknych chwil, dumy, zadowolenia, poczucia dobrze spełnionego obowiązku, ale będą też momenty trudne. (…) Bliskim dziękuję za wychowanie, dziękuję, że pomogliście podjąć tę decyzję o wstąpieniu w szeregi Policji i za to, że dziś jesteście wspólnie z nimi.