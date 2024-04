Nowe godziny otwarcia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy

- To rozwiązanie zastosowaliśmy po raz pierwszy już w ubiegłym roku - mówi Joanna Pawłowska, kierownik działu Promocji WiMBP im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy. - Zmiana czasu sprawia, że będzie dłużej jasno, więc chcemy, by nasi czytelnicy mieli jak najlepszy dostęp do naszych zasobów i by mogli dłużej w ciągu dnia korzystać z naszej biblioteki.