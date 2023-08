Noc Perseidów 2023 - to już dziś. O tym musisz pamiętać obserwując "spadające gwiazdy" [12/13 sierpnia 2023]

Perseidy 2023. Jak je obserwować?

Radiant Perseidów znajdziemy w gwiazdozbiorze Perseusza - stąd ich nazwa. Czy trzeba patrzeć w kierunku gwiazdozbioru Perseusza, by obserwować Perseidy? Absolutnie nie. "Spadające gwiazdy" pojawić się mogą w każdej części nieba, radiant to po prostu niewielki obszar lub punkt na sferze niebieskiej, w którym przecinają się przedłużone wstecz pozorne drogi meteorów.

Jedyne, czego potrzebujecie do obserwowania Perseidów (poza dobrą pogodą) to miejsce z dala od świateł. Najwięcej Perseidów dostrzeżemy więc poza miastem. Znajdź miejsce z odsłoniętym horyzontem i... odłóż smartfon! By dobrze obserwować "spadające" gwiazdy należy zaadoptować swój wzrok do ciemności.

Na terenie większości kraju w ten weekend dominuje ładna pogoda. Niestety w północnej i północno-zachodniej części Polski w nocy z soboty na niedzielę prognozowane jest zachmurzenie, które może utrudniać obserwację. Dobrą informacją jest z kolei to, że Księżyc, który dąży do nowiu (około 12 proc. widoczności) nie emituje już tyle światła, by przeszkadzać w dostrzeżeniu meteorytów.