Nieznani sprawcy wysypali kukurydzę z wagonów kolejowych w Kotomierzu. Jest komentarz wicepremiera Ukrainy

Wpis na platformie X Oleksandra Kubrakowa, wicepremiera Ukrainy zdaje się jednak rozwiewać wszelkie wątpliwości.

- Na zdjęciach widać 160 ton zniszczonego ukraińskiego zboża. Zboże trafiało tranzytem do portu w Gdańsku, a stamtąd do innych krajów. Czwarty przypadek wandalizmu na polskich stacjach kolejowych. Czwarty przypadek bezkarności i nieodpowiedzialności. Jak długo rząd i polska policja będą pozwalać na ten wandalizm? Po raz kolejny wszystkie te produkty rolne są przewożone w zapieczętowanych wagonach i przewożone tranzytem do innych krajów. Ściśle przestrzegamy prawa. A ty? - napisał w sieci.

Sprawę dla radia PiK skomentował rolniczy działacz Wojciech Mojzesowicz.

- Sytuacja jest bardzo zła. Ktoś tu kłamie - uważa Mojzesowicz. - Premier Ukrainy powiedział, że ani zboże, ani kukurydza, ani rzepak do nas nie są przywożone. No więc ewidentnie sytuacja pokazuje, że są przywożone. Jest w tym temacie takie zakręcenie, takie kłamstwo. Jakbym tam był i gdybym miał możliwość, to też bym tę kukurydzę wysypał. Ile mogą trwać rozmowy, ile może trwać uzgadnianie. Wielu młodych ludzi, bardzo ambitnych i mądry rolników się angażuje. Oni wiedzą, o co walczą. Wiedzą, że ten rachunek ekonomiczny i te ceny spowodują bankructwo wielu gospodarstw. Dlatego walczą, mają do tego prawo.