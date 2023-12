Nie żyje Zdzisław Fejzer, ministrant bazyliki pw. Św. Wincentego á Paulo w Bydgoszczy. Zmarł po brutalnym pobiciu w Fordonie

Przypomnijmy, w poniedziałek, 18 września, we wczesnych godzinach porannych przechodzień oraz zmierzający na służbę policjant bydgoskiej "drogówki" interweniowali w okolicy kładki przy ulicy Wiślanej w Fordonie. Doszło tam do brutalnego ataku na 74-letniego mężczyznę. O godz. 4.45 jadący na służbę policjant zauważył mężczyznę, który uderzał leżącą ofiarę drewnianą laską. Funkcjonariusz Mateusz Mrówczyński zareagował natychmiast. Wcześniej do pomocy poszkodowanemu ruszył mężczyzna, który chwilę wcześniej wysiadł z autobusu i usłyszał wołanie o pomoc.

Napastnik był agresywny i nie reagował na polecenia, wypowiadał się w sposób nielogiczny oraz próbował się rozbierać. Na miejsce wezwano służby ratunkowe oraz policję. Agresywnego bandytę obezwładniono. Agresor jest mieszkańcem powiatu bydgoskiego i odpowie za popełniony czyn przed sądem.

Ofiarą ataku był Zdzisław Fejzer, 74-letni ministrant bydgoskiej bazyliki á Paulo, któremu udzielono na miejscu pierwszej pomocy, a następnie przewieziono do szpitala. Niestety, obrażenia okazały się bardzo poważne. Mężczyzna zmarł 12 grudnia. Jego śmierć pozostawiła w smutku i szoku bliskich, przyjaciół i lokalną społeczność kościelną.