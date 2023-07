Nie żyje prof. Zygmunt Cybulski, były poseł, senator, emerytowany profesor Politechniki Bydgoskiej

W latach 1953-1985 należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, od 1995 do 1999 - do Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. Był członkiem założycielem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Wojewódzkiej SLD w Bydgoszczy. Sprawował mandat posła na Sejm II kadencji (1993-1997) oraz senatora V kadencji (2001-2005). Był również europosłem w Parlamencie Europejskim V kadencji (2004).