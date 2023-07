Nie będzie wydłużonego terminu wniosków na wymianę kopciuchów w Bydgoszczy

Pan, który zgłosił się do naszej redakcji, jest mieszkańcem bydgoskich Jarów. - Czy będzie można te wnioski składać, na przykład do stycznia przyszłego roku? - dopytuje.

W kwestiach związanych z wymianą kotłów zgłaszają się również inni czytelnicy. Z pytaniem o możliwość wydłużenia programu zwróciliśmy się do Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Jak działa program wymiany kopciuchów w Bydgoszczy?

- Nie planujemy zmiany uchwały aby wydłużyć termin składania wniosków. Wniosek należy złożyć do 31.10, inwestycję można zrealizować w roku następnym - wyjaśnia Marta Stachowiak, rzeczniczka prasowa prezydenta Bydgoszczy. - Nie trzeba jej kończyć w tym roku - dodaje.

- W Programie po raz pierwszy zastosowaliśmy również zachętę do realizowania kompleksowych wymian pieców w budynkach wielorodzinnych - informuje Urząd Miasta Bydgoszczy. - Warunkiem do skorzystania z dodatkowej dotacji jest zasada „zero węgla w całym budynku” po zakończeniu inwestycji. W przypadku kompleksowych inwestycji w budynkach wielorodzinnych oferujemy dotację w wysokości do 8 tys. zł w zależności od zastosowanego źródła ciepła.

Nabór wniosków dofinansowania inwestycji kompleksowych w budynkach wielorodzinnych jest prowadzony w terminie: