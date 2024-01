Naukowcy PBŚ ukochali chryzantemy. Przekonują: "To kwiaty dobre do domu i ogrodu"

- Wyhodowanie nowej odmiany to proces około 3-4 lat - mówi dr inż. Natalia Miler. - Tak też było w przypadku chryzantemy 'Profesor Jerzy'. Uzyskana została metodą klasyczną z nasion w wyniku krzyżowania. W praktyce wygląda to tak, że wybiera się odmiany rodzicielskie i krzyżuje się je z uwagi na cechy. Potem następuje wysiew i obserwuje się potomstwo. To wymaga sporo czasu. Kilku sezonów. Dopiero po tych testach można zgłosić odmianę do ochrony.