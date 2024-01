Na Siernieczku powstaje nowa hala Remondisu. Problem fetoru z sortowni odpadów ma zniknąć

Nowa hala hermetyczna i z podciśnieniem

Od lat jej działanie sortowni przy ulicy Inwalidów 45 jest udręką dla okolicznych mieszkańców. Co jakiś czas organizują protesty. Zapach dochodzący z sortowni, który mieszkańcy określają jako smród, czy też fetor, nasilał się w latem, kiedy temperatura wzrastała. Stara hala została rozmontowana w lipcu. - Robimy wszystko, by tych niedogodności zapachowych było jak najmniej - zapewniał w sierpniu 2023 roku Piotr Tokarski, rzecznik prasowy Remondisu. - Rozpylamy tam specjalne środki o zapachu wanilii alb o wiśni, które neutralizują ten odór. To nie jest tak, że pozostawiliśmy mieszkańców samych sobie.

- Nowa hala będzie całkowicie hermetyczna, mają być tam zastosowane biofiltry, system podciśnienia, który będzie usuwał odór. To będzie prawdopodobnie najnowocześniejsza taka inwestycja w Polsce - dodaje Tokarski.

- Chcemy tam zastosować mechanizmy, których nawet nie musimy stosować. Ze względu jednak na to, że chcemy być poczwórnie ostrożni w porównaniu z tym, jak to było wcześniej i by mieszkańcom w stu procentach zrekompensować to, że przez tyle lat z naszej strony pojawiały się niedogodności, chcemy pokazać że to nie były tylko obietnice - podkreślał rzecznik.

Nowa hala będzie kosztowała 50 mln zł. Modernizacja obejmuje kompostownię i sortownię.