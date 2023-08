Na przystanku autobusowym na Wyżynach w Bydgoszczy wybito szyby. Do dewastacji dochodzi regularnie

– W sobotę (26 sierpnia) po południu przesiadałam się na przystanku autobusowym Wojska Polskiego/Kładka. Jak wysiadłam z autobusu, to zdębiałam. Trzy szyby na przystanku w kierunku Kapuścisk były wybite. Wyglądało to już na nieco uporządkowane, ale szkło dalej leżało na chodniku – relacjonuje pani Jolanta, mieszkanka Kapuścisk.

– Jestem oburzona. Koszty tworzenia takich przystanków są duże, a to nie jest pierwszy przypadek, gdy dochodzi do dewastacji na Wyżynach czy Kapuściskach. Ludzie muszą pójść po rozum do głowy. Osoby, które dokonują takich zniszczeń powinny być obciążane pełnymi kosztami napraw, a to nie są tanie rzeczy – uważa czytelniczka.

Temat w mediach społecznościowych głośno komentowali również inni mieszkańcy, zastanawiając się, po co ktoś dokonuje takich zniszczeń. – Teren został już uprzątnięty. Szyby zostaną wstawione przez MZK. Zawsze takie zdarzenia zgłaszamy służbom – postępowanie w tej sprawie będzie prowadziła policja – informuje Tomasz Okoński, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.