Miasto rozkopane. Znów cisza na placu budowy przy ul. Reja i Skargi w Bydgoszczy

Mieszkańcy okolic rozkopanych w Śródmieściu ulic zwrócili się do nas z prośbą, aby ustalić, co stało się z inwestycją. Zapytali kiedy nowy wykonawca się pojawi i posprząta zostawiony bałagan, bo choć roboty rzeczywiście niedawno ruszyły, to po krótkim czasie robotnicy mieli z miejsca zniknąć.

– Na wszystkich rozkopanych miejscach w mieście coś się dzieje i są wykonywane jakieś prace. Po wyborze nowego wykonawcy hucznie ogłoszono, że opisywany przypadek w centrum miasta, rozkopany od ponad dwóch lat, zostanie zrobiony w pierwszej kolejności. Tymczasem od ponad miesiąca nie ma tutaj nikogo. Ulica jest wciąż nieprzejezdna – napisał do nas czytelnik. – My naprawdę mamy tego dosyć – dodał.