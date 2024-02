Na początku marca duże zmiany w rozkładzie jazdy autobusów i tramwajów w Bydgoszczy

- Wsłuchujemy się w opinie pasażerów – podkreśla zastępca prezydenta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz. – Zdajemy sobie sprawę, że część tramwajów do Fordonu, mimo uruchomienia linii nr 11, jest jeszcze przepełniona. Dlatego od grudnia pracowaliśmy nad pakietem zmian m.in. w obsłudze relacji Centrum-Fordon i poprawie obsługi osiedla Leśnego. Zależy nam, by wszystkie usprawnienia wprowadzić jednym rozkładem jazdy. Stąd powiązaliśmy wszystkie najważniejsze zmiany z planowanym na marzec zakończeniem naprawy na moście Pomorskim.

Tramwaj do Fordonu co 5 minut

Rondo Jagiellonów – Jagiellońska - Fordon (co ok. 4-6 min. w szczycie)

Fordon – Jagiellońska- Rondo Jagiellonów (co ok. 4-6 min. w szczycie)

Rondo Jagiellonów-Kujawska – Węzeł Szarych Szeregów (co ok. 6-8 min. w szczycie)

Węzeł Szarych Szeregów- Kujawska - Rondo Jagiellonów (co ok. 5-8 min. w szczycie)

Rondo Jagiellonów- Garbary (co ok. 4-7 min. w szczycie)

Garbary - Rondo Jagiellonów (co ok. 4-6 min. w szczycie)

A to oznacza, że w rozkładach jazdy na priorytetowych kierunkach znikną kilkunastominutowe przerwy pomiędzy odjazdami, nawet w godzinach szczytu (np. w drodze z Fordonu do ronda Jagiellonów to nawet 11 minut). To - jak podaje bydgoski ratusz - był jeden z powodów przepełnień na wybranych kursach. Po zmianach na tym priorytetowym kierunku, z którego korzysta najwięcej pasażerów (linie nr 3,5,10) tramwaje będą pojawiać się co około 5 minut.