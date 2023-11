Na Bartodziejach w Bydgoszczy powstaną boiska do korfballa i streetballa. Zobacz zdjęcia OPRAC.: Jakub Kisiel

Jeszcze w tym roku zakończy się rewitalizacja terenów sportowo-rekreacyjnych przy szkole na bydgoskich Bartodziejach. W ramach inwestycji przy ul. Żmudzkiej powstaną boiska do gry w korfball i streetball o poliuretanowej powierzchni wraz z wyposażeniem, czyli koszami i tablicami.

Przy jednej ze szkół na osiedlu Bartodzieje w Bydgoszczy trwa rewitalizacja terenów sportowo-rekreacyjnych. Jeszcze w tym roku powstaną boiska do korfballa i softballa, a także plac do gry w szachy ziemne. Inwestycja została wybrana do realizacji przez mieszkańców w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.