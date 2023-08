Można już zamawiać bezpłatne wejściówki na spektakl „Prorok” o Prymasie Tysiąclecia

Tego drugiego dnia o 10.30 odbędzie się ponadto specjalny spektakl dedykowany młodzieży, by w ten sposób przybliżyć młodemu pokoleniu osobę i wielkie dzieło Prymasa Tysiąclecia.

Aby opowiedzieć o prymasie Wyszyńskim, autorka sztuki Marta Gzowska-Sawicka postanawia… nie wywoływać go na scenę. Nie dość na tym. Nieobecny prymas ukazany jest w serii scen połączonych ze sobą nie poprzez klasyczną fabułę, a przez luźne skojarzenia i czasem wręcz szokujące kontrasty.

„Prorok” łączy w sobie rzeczy, których pozornie połączyć się nie da: opowieść o klasycznych wartościach z awangardową formą wypowiedzi teatralnej. Reżyserem jest Rafał Sawicki, na scenie zobaczymy: Dorotę Bzdylę-Bondyra, Tomasza Drabka, Magdalenę Kutę, Redbada Klynstra-Komarnickiego, Martę Gzowską-Sawicką, Rafała Sawickiego, Jerzego Zelnika.

Akcja sztuki rozgrywa się w mrocznych latach 50. XX wieku, ale nie brak w niej współczesnych odniesień. Historia życia prymasa układa się w uniwersalną opowieść o wierze i ludzkich wyborach wobec prześladowań i posługujących się przemocą przeciwników. Sztuka zestawia i zderza ze sobą dwóch „kolosów” – stojącego na czele polskiego Kościoła prymasa Wyszyńskiego z komunistycznym aparatem zniewolenia i terroru. Postać prymasa zostaje opisana z perspektywy wroga, który przez długie lata bezskutecznie szukał argumentu, by go skompromitować i odsunąć z życia publicznego i świadomości narodu. Tymczasem prymas na stronach brewiarza miał zapisaną listę swoich prześladowców, z Bolesławem Bierutem na czele, po to, by codziennie modlić się w ich intencji.