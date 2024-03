Zmarł ksiądz dr Roman Kneblewski. Kapłan diecezji bydgoskiej wzbudzał wiele kontrowersji

Ksiądz Roman Kneblewski. Kim był?

Ksiądz Kneblewski o koronawirusie, Strajku Kobiet i WOŚP

W czasie pandemii COVID-19 bagatelizował zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Zachęcał wiernych do udziału we mszach świętych, mimo głosów płynących z Episkopatu o możliwości udzielania dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa w nabożeństwach.

W 2020 roku krytykował kobiety uczestniczące w Strajku Kobiet. Mówił wówczas tak: "To są wulgaryzmy, tylko, same wulgarne słowa. Na transparentach, skandowane, wykrzykiwane. Tego nie godzi się zacytować. I to kobiety wrzeszczą, robią ze swych ust kloakę. Nawet dziewczynki też krzyczą, nie wiedzą, o co chodzi. Uczy się je od maleńkości już takiego wulgarnego beznadziejnie wyuzdanego zachowania. I to jest jakieś zerwanie z tradycją, tego u nas - przynajmniej w Polsce - w naszej kulturze nie było".