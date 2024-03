Most Pomorski w Bydgoszczy od soboty jest otwarty. Najpierw wróciły auta - wkrótce kolejne zmiany

Przypomnijmy, że kłopoty w tym miejscu zaczęły się we wtorek 14 listopada w godzinach popołudniowych. Prawdopodobnie w wyniku prac wodociągowych, doszło do uszkodzenia nasypu drogowego zachodniej jezdni przy wjeździe na most Pomorski - od strony ronda Fordońskiego.

Jezdnię najpierw zwężono i wyłączono prawy pas ruchu przed mostem Pomorskim w kierunku ronda Toruńskiego. Kolejnym krokiem było wyłączenie z obiektu ruchu tramwajowego i puszczenie przez torowisko autobusów. W kolejnych dniach zamknięto drugi pas jezdni. Od tego czasu również auta pokonywały trasę torowiskiem.

Tramwaje linii nr 4, 6 i 8. kursowały objazdem przez otwarty w listopadzie nowy most w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego.

Prace naprawcze ruszyły 25 stycznia. Wcześniej, jak informowała spółka MWiK, zakończono pomiary, badania i wykonano obliczenia inżynierskie dla nasypu przy moście, co pozwoliło ustalić zakres uszkodzeń i określić sposób usunięcia awarii.

W sobotę (9 marca) przywrócono wjazd aut na most Pomorski od strony ronda Fordońskiego. W przyszłym tygodniu będą prowadzone prace remontowe w obrębie torowiska, po którym poruszały się pojazdy. W sobotę 16 marca na most wrócą też tramwaje.