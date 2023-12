Modernizacja zajezdni tramwajowej w Bydgoszczy może być tańsza niż w pierwszych ofertach

Nieco więcej na ten temat dowiadujemy się od prezesa MZK. – W „dogrywce” pojawiła się jedna oferta niższa od wydatków, które planował zamawiający – informuje "Express Bydgoski" Piotr Bojar. Pozwala to wierzyć, że uda się wybrać wykonawcę odpowiedzialnego za realizację inwestycji.

– Pamiętajmy, że to pierwszy etap modernizacji. Zrealizowane będzie wszystko, co dotyczy infrastruktury wokół zajezdni plus budowa hali do mycia, hali na tokarkę podtorową i pomieszczenia dyspozytorskie. Niemniej jednak, jest jeszcze drugi etap inwestycji – chodzi o wszystko, co będzie działo się w środku, czyli m.in. poprawa dachu, termomodernizacja, wymiana oświetlenia, wydłużenie kanałów, bo stare zestawy dwuwagonowe są krótsze od pięcioczłonowego Swinga – tłumaczy prezes MZK.