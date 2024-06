Minimalna emerytura na rękę. Tyle netto musi teraz płacić ZUS emerytom [30.06.24]

Ile wynosi minimalna emerytura w Polsce w 2024 roku?

Jeśli osiągnąłeś wiek emerytalny i posiadasz odpowiednio długi staż ubezpieczeniowy, ZUS jest zobowiązany do wypłacania ci świadczenia (co najmniej) w wysokości minimalnej emerytury.

Podwyżka emerytur w 2024 roku - 12,12 proc.

Wysoki wskaźnik waloryzacji w 2024 roku i w poprzednich latach wynika więc wprost z wysokiej inflacji. Ta jednak w ostatnim czasie wyhamowała (i dobrze, ponieważ nasze pieniądze w mniejszym tempie tracą na wartości). Oznacza to jednak, że podwyżka emerytur w przyszłym roku nie będzie już dwucyfrowa - chyba, że na rynkach wydarzą się rzeczy, które doprowadzą do gwałtownego wzrostu inflacji.

Czternastka 2024 - 1780,96 złotych brutto nie dla każdego

Na konta emerytów w tym roku trafi czternasta emerytura. W ustawie o tym świadczeniu zapisane jest, że wypłaca się je w wysokości minimalnej emerytury. Ostateczna decyzja co do wysokości "czternastki" należy zawsze do rządu. Ustawa stwierdza, że rząd może podwyższyć to świadczenie (mając na względzie sytuację społeczno-gospodarczą oraz stan finansów publicznych). W tym roku rząd zdecydował jednak, że "czternastka" pozostanie na poziomie minimalnej emerytury.