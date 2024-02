Mieszkańcy Bydgoszczy podpisują apel w sprawie ul. Smukalskiej. Chcą gruntownego remontu

– Łatanie nawierzchni na niewiele się zdaje, jest doraźnym i chwilowym rozwiązaniem, które było stosowane już kilkakrotnie i nie spełnia swojej roli. Ponadto wspomniany odcinek ulicy nie posiada chodnika, co także stanowi zagrożenie dla pieszych, w tym dzieci wracających ze szkoły. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie prośby i uwzględnienie remontu ul. Smukalskiej w planach na najbliższy czas – apelują mieszkańcy.

– W niedzielę (11 lutego) na ulicy Smukalskiej, na odcinku od pętli autobusowej, w stronę Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, do lasu przewróciłam się idąc z dzieckiem w nosidle. Skończyło się na rozbitym kolanie i podartych spodniach, ale mogło o wiele gorzej – pisze do nas pani Katarzyna.

Petycja pojawiła się w niedzielę, a do południa w poniedziałek podpisało się pod nią ponad 70 osób. Pani Katarzyna zwraca uwagę, że to droga dojazdowa do Orlika Wodnego, z którego korzystają m.in. harcerze z ZHP, a latem mieszkańcy mogą wypożyczyć sprzęt wodny.