Światełko w tunelu w sprawie budowy drogi rowerowej łączącej Piaski i Jachcice w Bydgoszczy. Miasto odpowiedziało na petycję

Za akcję odpowiada Społeczny Komitet Osiedla Piaski. Chodzi o 1,5 km trasę na ul. Smukalskiej, od okolic ul. Błądzimskiej na Piaskach oraz ul. Saperów, do jej skrzyżowania z Żeglarską na Jachcicach. Petycję w tej sprawie złożono w bydgoskim ratuszu 11 października – podpisało się pod nią blisko 1200 osób.

– Chcemy, aby miasto stworzyło ścieżkę pieszo-rowerową, która połączy istniejący odcinek na ul. Smukalskiej od ul. Błądzimskiej do ul. Ludwikowo. Wiemy, że obecnie to pewnie technicznie niemożliwe. Odcinek ul. Saperów był niedawno remontowany, ale niestety nie wybudowano tam drogi rowerowej – mówił wówczas „Expressowi Bydgoskiemu” Robert Nawrot ze Społecznego Komitetu Osiedla Piaski.

– Sukcesywnie modernizujemy 7-kilometrowy ciąg ulic Saperów-Smukalska łączący osiedla Jachcice- Piaski i Smukałę. Zmodernizowaliśmy ul. Saperów, ułożyliśmy nową nawierzchnię na Smukalskiej od ul. Szamarzewskiego do wąwozu, zbudowaliśmy chodniki i drogę dla rowerów w wąwozie – najniebezpieczniejszym miejscu, a w tym roku oddaliśmy do użytku 3-kilometrowy odcinek ul. Smukalskiej z drogą rowerową, oświetlonymi przejazdami, miejscem do odpoczynku – przypominał jeszcze w październiku Tomasz Okoński, rzecznik ZDMiKP.