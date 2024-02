Międzynarodowy sukces wojskowych kucharzy z Bydgoszczy. Zdobyli brąz na olimpiadzie w Stuttgarcie [zdjęcia]

- Do Niemiec Reprezentacja Kucharzy Wojska Polskiego pojechała w ubiegłym tygodniu. Na miejscu kucharze zajęli się planowaniem stanowiska pracy, czyli tzw. "mise en place" oraz przygotowali się do produkcji. Ich start w kategorii „Community catering” nastąpił 5 lutego - mówi kpt. Justyna Kwiatkowska, oficer prasowa 1 BLog. - Wcześniej 3 lutego nasi żołnierze wzięli udział w uroczystej gali otwarcia.

Musieli przygotować lunch dla 120 osób i 72 zakąski bankietowe

Ponadto w składzie reprezentacji wystąpili: chef 3: st. szer. spec. Krystian Domeradzki - danie wegetariańskie; chef 4: szer. Paulina Garbacik - dodatki oraz przystawka lunchowa; helper 1: st. kpr. Piotr Pawelec - komunikacja z klientem, przygotowanie zastawy; helper 2: st. szer. spec. Paweł Bazan - utrzymanie czystości w boksie i kontrola HACCAP.

- Gastronomia to branża, w której działa się pod presją czasu - mówi st. sierż. Radosław Irzemski. - W profesjonalnych kuchniach "mise en place" to swoistego rodzaju dewiza, a w praktyce polega na tym, że rozpoczyna się gotowanie w momencie, gdy kuchnia jest gotowa do serwisu. Na miejscu zajęliśmy się, więc np. obraniem produktów, spakowaliśmy i opisaliśmy sprzęt oraz pobraliśmy próbki wywarów. Kuchnia jest gotowa do produkcji, gdy wszystkie składniki potraw, sprzęt gastronomiczny i naczynia są na swoim miejscu, a wszystko jest pod ręką.