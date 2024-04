Mężczyzna strzelał z wiatrówki w ogrodzie przy placu zabaw w Bydgoszczy. Interweniowała policja

– Jestem zbulwersowana. Byliśmy dziś z dziećmi na spacerze po Jachcicach. Doszliśmy na plac zabaw obok szkoły, na którym oprócz naszych dzieci, bawiło się kilkoro innych. Nagle świst i coś wbiło się w ścianę przylegającą do placu zabaw. Okazało się, że jakiś starszy pan siedział sobie na krzesełku w ogrodzie graniczącym z placem zabaw i strzelał z wiatrówki – pisze na grupie Bydgoszczanie pani Beata.

– Panowie poszli go upomnieć a on, że nikt mu nie zabroni zachowywać się swobodnie na własnej działce i strzelił sobie jeszcze raz. Zawiadomiliśmy policję, która tylko upomniała pana, bo przecież nic się nie stało. Szok! A gdyby tak dziecko wbiegło na linię strzału? Gdyby doszło do tragedii, bo nieodpowiedzialny człowiek bawi się wiatrówką obok szkoły? – dodaje.