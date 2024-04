Grupa SPEED w Grudziądzu zatrzymała pijanego kierowcę. Miał 3,5 promila alkoholu we krwi!

Do zdarzenia doszło w sobotę (6 kwietnia). Policjanci grupy SPEED z grudziądzkiej „drogówki” patrolowali ulice miasta. Około godz. 19 na ulicy Dębowej zatrzymali do kontroli kierowcę osobowego audi. Od 39-letniego mieszkańca Grudziądza funkcjonariusze wyczuli woń alkoholu. W trakcie badania ustalili, że mężczyzna kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości – wydmuchał 3,5 promila alkoholu.

Za ten czyn grozi kara pozbawienia wolności do lat 3, ale 39-latek ma więcej problemów. W trakcie policyjnej kontroli okazało się, że na pojeździe, którym kierował zamontowane były dwie różne tablice rejestracyjne. To przestępstwo zagrożone karą od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

– Ponadto w toku dalszych czynności, policjanci ustalili szereg wykroczeń. 39-latek nie miał prawa wsiadać za kierownicę, gdyż jego prawo jazdy zostało zatrzymane. Dowód rejestracyjny pojazdu, jakim kierował został wcześniej zatrzymany w związku z nieprawidłowym stanem technicznym. Za wszystkie wykroczenia odpowie przed sądem. Grozi mu za to wysoka grzywna – asp. Łukasz Kowalczyk, specjalista jednoosobowego stanowiska ds. prasowo-informacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu.

To nie koniec przewinień 39-latka z Grudziądza. Pojazd którym kierował nie posiadał aktualnej polisy OC. Funkcjonariusze przekazali informację do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, co wiąże się z karą finansową.