Matka z małym dzieckiem pomieszkiwała w Bydgoszczy, wyjechała. "Przerażające, jak łatwo dziecko może zniknąć z systemu"

Pobyt w hostelu jest opłacony do 28 września. Dwa dni po przybyciu na miejsce wyjeżdża Rafał. Mały dostaje gorączki, ktoś z pracowników hostelu doradza matce, by poszła z dzieckiem na pogotowie. Zgadza się, ale wykupuje tylko część przepisanych leków, bo rzekomo "lekarka głupia, takiemu małemu dziecku tyle leków dać".

Dziecko śpi, matka idzie do sklepu

11 września dochodzi do sytuacji, którą pracownicy hostelu uznają za alarmującą. Matka wychodzi na zakupy i zostawia malucha samego w pokoju hostelowym. Później, jak wynika z relacji, tłumaczy, że "przecież spał", a ona nie będzie go "wszędzie ciągnęła". Dzień później Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy zostaje zawiadomiony w sprawie podejrzenia zaniedbań.

Pierwsza wizyta pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy nastąpiła 13 września. Pracownica ośrodka zawiadamia tzw. przyjazny patrol. To zespół złożony z pracownika socjalnego i policjanta, który składa niezapowiedzianą wizytę. Dwa dni później wraca Rafał, który - jak się okazało - przebywał chwilowo za granicą. Na miejsce dociera po raz pierwszy wspomniany "przyjazny patrol" z bydgoskiego MOPS-u. 19 września dochodzi do kolejnej sytuacji, którą pracownicy hostelu odbierają jako alarmującą: Matka jedzie załatwić coś na inne osiedle, a małego zostawia pod opieką Rafała. Mężczyzna, tak wynika z opisu pracowników, rzekomo jest pijany. Ktoś z obsługi wpada do pokoju, by uspokoić dziecko.

Nocna awantura

21 września para z dzieckiem udaje się do innej części Bydgoszczy, gdzie są umówieni z kupcem na popsute auto. Paulina wraca do hostelu około godziny 23 z synkiem. Później dociera jej partner. Jest pijany, dochodzi do awantury, bo nie zostaje wpuszczony do środka. Matka z dzieckiem zostają przeniesieni do innego pokoju. Tej nocy na miejsce jest wzywana policja.

- Ta pani nie była naszą klientką. Faktycznie, zatrzymała się w hostelu w związku z wypadkiem losowym, z awarią auta. Pracownicy hostelu zadzwonili do naszego pracownika socjalnego - mówi Marta Frankowska, rzecznik prasowy MOPS w Bydgoszczy. - Pracownice hostelu były zaniepokojone sytuacją. Ale ona nie dotyczyła zaniedbań, jeśli chodzi o dziecko, tylko nieporadności kobiety. Na miejscu zjawił się pracownik socjalny i nie stwierdził absolutnie żadnych oznak zaniedbania dziecka, ani tego, by było maltretowane. Miało zabezpieczone wszelkie niezbędne artykuły, które są takiemu maluszkowi potrzebne.

26 września Paulina opuszcza hostel i wyjeżdża z miasta. Tu też kończy się rola bydgoskiego MOPS-u. Partner kobiety jeszcze pod koniec roku trafia do zakładu karnego. Na początku roku wiadomo, że kobieta trafia do ośrodka prowadzonego przez Fundację Małych Stópek, w Syrkowicach. Czy znajduje się tam też pod opieką lokalnego ośrodka pomocy społecznej?

Marta Frankowska potwierdza, że mimo to, zgłoszono sprawę przyjaznemu patrolowi. - Pracownik zachował się czujnie, nie znał tej pani - podkreśla rzeczniczka MOPS-u. - Doszło do wizytacji.

Zniknie z "radaru" opiece społecznej?

Wiadomo, że kolejnym i ostatnim miejscem pobytu Pauliny jest dom w Poczerninie. Niegdyś działał jako Dom Miłosierdzia "Betania" i był prowadzony przez Caritas. - Poczernin został przekazany fundacji - mówi ks. Krzysztof Łuszczek, rzecznik prasowy Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

- Czy instytucje publiczne tam, lokalnie wiedzą o tej kobiecie i dziecku? - dopytuje jeden z naszych rozmówców. - Przerażające jest to, jak łatwo dziecko może zniknąć z systemu i nikt nie będzie go szukał.

Co wiadomo dalej w sprawie? Z Bydgoszczy informacja na temat Pauliny trafia do założonej w Częstochowie fundacji To Ja - Dziecko im. Kamilka Mroza. Potwierdza to Piotr Kucharczyk, założyciel fundacji. Zaznacza, że nie jest upoważniony do udzielania szerszych informacji.

Fundacja kontaktuje się z "Małymi Stópkami". W końcu odzywa się prezes fundacji Małe Stópki, ks. Tomasz Kancelarczyk: - Pani jest u nas. Ma tu dach nad głową, wyżywienie, wszelkie niezbędne środki. Ma swój pokój. Pani nie jest naszą podopieczną, my po prostu udzielamy jej schronienia. Z tego, co wiem, zamierza opuścić ośrodek w Poczerninie. Będę próbował ją zatrzymać. Zaznaczam, że co do opieki nad małym z jej strony, podczas pobytu u nas, wszystko wygląda dobrze. Ale co będzie, kiedy wyjedzie? Strach, że zniknie z radaru opiece społecznej.