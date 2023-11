Marcelina Zawadzka w samym bikini. "Najpiękniejsza na świecie". Zobacz zdjęcia!

Marcelina Zawadzka to Miss Polonia 2011

Marcelina Zawadzka już w wieku czternastu lat zdobyła tytuł Miss Malborka Nastolatek, a w 2011 roku wygrała finał konkursu Miss Polonia. Rok później reprezentowała Polskę w konkursie Miss Universe, gdzie awansowała do najlepszej szesnastki. Po zdobyciu tytułu Miss Polonia jej kariera w mediach nabrała rozpędu.

Najpierw pracowała w Fox Life, a potem w TVN Turbo, a w 2015 r. została prezenterką telewizyjną w TVP, gdzie współprowadziła wiele programów, m.in. Pytanie na śniadanie, magazyn Lajk!, The Voice of Poland oraz konkursy wypieków Bake Off – Ale ciacho! i Bake Off Junior. Obecnie związana jest z Polsatem.

Na swoim koncie ma również epizodyczne role w kilku polskich serialach. Zagrała m.in. w Pierwszej miłości oraz Na sygnale. W 2014 roku wzięła udział w drugiej edycji Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami, w którym zajęła 3. miejsce.