Mamy statystyki Park&Ride w Bydgoszczy. Zainteresowanie wciąż jest nikłe

Bujna trawa, która rośnie na miejscach parkingowych, to dowód na to, że niewielu kierowców korzysta z parkingu przy węźle Zachodnim.

Dane z pierwszego półrocza 2023 r. pokazują, że zainteresowanie systemem park and ride w Bydgoszczy wciąż jest nikłe. Zmiany wprowadzone w kwietniu – możliwość zakupu biletów okresowych – nie wpłynęły na poprawę statystyki.

Jedynie na Grudziądzkiej regularnie sprzedawane jest ponad 1000 biletów miesięcznie, a na jednym z parkingów, otwartym pod koniec 2022 r., do końca czerwca 2023 r. łącznie nie sprzedano nawet 100 biletów. Chodzi o miejsca parkingowe na Przylesiu przy skrzyżowaniu ul. Akademickiej i Korfantego w Fordonie. W maju zanotowano tam rekord: 18 sprzedanych biletów. Tyle samo wystawiono ich w okresie od stycznia do marca. Podobnie było w kwietniu (14) i czerwcu (13). Od wprowadzenia w drugim kwartale 2023 r. takiej opcji, na parkingu co miesiąc kupowany jest jeden bilet 30-dobowy. Łącznie przez pół roku na Przylesiu wystawiono 63 bilety. Nieco większym, ale wciąż bardzo małym zainteresowaniem cieszy się parking przy rondzie Maczka. Parafianie, którzy przyjeżdżają na mszę wolą zaparkować pod samym murem pobliskiego kościoła niż zapłacić za bilet. Po bardzo słabym maju (10 aut), w czerwcu statystyki poszybowały do góry. Sprzedano rekordową liczbę 84 biletów (w kwietniu było to 61, a od stycznia do marca 60). Łącznie przez pół roku przy węźle Zachodnim zaparkowano 220 razy. Do tej pory nikt na parkingu nie skorzystał z oferty biletu 30-dniowego.

Większy ruch widoczny jest na parkingu przy Lesie Gdańskim oraz na Kujawskiej, gdzie sprzedano łącznie odpowiednio 1021 i 1242 bilety. Na tym pierwszym w maju zaparkowano 484 razy, ale już w czerwcu liczba spadła do 304. Być może wpływ na poprawę statystyk ma pogoda – im cieplej, tym więcej chce zajrzeć do Myślęcinka. Od stycznia do marca sprzedano tu zaledwie 81 biletów, w kwietniu już 152. To tu kupowanych jest najwięcej miesięcznych – najpierw 5, w maju 10, a w ostatnim miesiącu 15.

Na Kujawskiej rekordowy był kwiecień – 308 biletów. Od tego momentu na parkingu w pobliżu dużego centrum handlowego notowana jest tendencja spadkowa – w maju było to 171, a w czerwcu o 20 mniej. Lepsze wyniki notowano tu na początku roku (styczeń 260, luty 171 i marzec 181). Przez ostatnie trzy miesiące sprzedano na parkingu 17 biletów 30-dobowych.

Statystyki systemu ratuje parking przy Grudziądzkiej, który park and ride jest tylko z nazwy. Od marca co miesiąc sprzedawanych jest tam coraz więcej biletów. Najpierw było to niespełna 1000, w kwietniu 1257, w maju 1619, a w czerwcu 1795. Łącznie w zlokalizowanym w centrum miasta obiekcie przez pół roku zaparkowano 5660 razy, a w całym systemie, w pięciu lokalizacjach – 8130. W maju suma sprzedanych biletów w P&R przekroczyła 2300, a w czerwcu było tylko nieco lepiej, bo było to 2350.

Zarabia głównie Grudziądzka

W ostatnich miesiącach wzrosły wpływy z parkingów P&R. Choć zbiegło się to w czasie ze zmianami w cenniku i uruchomieniem biletów okresowych, to główną zasługą jest otwarcie 6 marca drugiej części parkingu przy Grudziądzkiej. W lutym za wszystkie bilety zapłacono niespełna 1,5 tys. zł, a już w marcu, gdy w systemie funkcjonowało pięć obiektów, zarobiono ponad 7,1 tys. zł. Tendencja wzrostowa nie utrzymała się do czerwca. Tak prezentują się wpływy z parkingów w kolejnych miesiącach 2023 r.:

styczeń – 3 112,80 zł

luty – 1 445,70 zł

marzec – 7 123,40 zł

kwiecień – 12 565,90 zł

maj – 16 540,30 zł

czerwiec – 15 962,50 zł.

– Parkingi P&R funkcjonują w Bydgoszczy dopiero kilka miesięcy. Po etapie wdrożeniowym zostanie dokonana kompleksowa analiza wykorzystania danego parkingu oraz ocena adekwatności obowiązującej taryfy biletowej. Sytuacja jest monitorowana i decyzje o ewentualnych zmianach podejmowane będą na bieżąco – informuje „Express Bydgoski” ZDMiKP. Z danych przekazanych nam przez drogowców wynika, że w większości samochodami, które zostawiane są na parkingach podróżuje jedna lub dwie osoby (w tym wypadku cena biletu jest taka sama). Bardzo rzadko zdarza się, aby z oferty korzystały większe grupy.

