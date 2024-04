Mamy sprawdzone patenty na zamiokulkasa. Tak będzie piękny i miał zielone liście [20.04.2024]

Jakie warunki dla zamiokulkasa?

Zamiokulkas pochodzi z Tanzanii, a dokładnie z Zanzibaru. Jest to roślina ciepłolubna. Lubi duże ilości rozproszonego światła, ale dostosuje się też do półcienia lub zacienionego miejsca. Zdecydowanie lepiej sobie radzi ze zbyt małą ilością wody niż ze zbyt obfitym podlewaniem.

Czego nie lubi zamiokulkas?

Jak podlewać zamiokulksa?

Zamiokulkas, podobnie jak kaktus, należy do rodziny sukulentów. Gromadzi w swoich liściach wodę. Dlatego nie wymaga intensywnego podlewania. Latem wystarczy podlewanie co 7-10 dni. Zimą roślinę podlewamy gdy wierzchnia warstwa ziemi jest całkiem sucha (wystarczy co dwa tygodnie lub nawet raz w miesiącu). Do podlewania zaleca się używać wody odstałej o temperaturze pokojowej. Roślina bez podlewania wytrzymuje do 4 miesięcy.