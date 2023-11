Mali pacjenci ze szpitala Jurasza odkrywali tajemnice "Zaczarowanego saksofonu" [zdjęcia]

Cel był taki, by umilić dzieciom z Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii pobyt w szpitalu, by choć na chwilę zapomniały o chorobie.

- I to się udało. To było bardzo przyjemne, edukacyjne spotkanie muzyczne - mówi Wioletta Górska. - Zadbaliśmy też o mamy małych pacjentów. Zaprosiliśmy kosmetyczkę i w czasie, gdy dzieci pochłonięte były udziałem w różnych zabawach związanych z saksofonem, ich mamy mogły zrobić sobie manicure. Dla nich to także była chwila oddechu od codzienności szpitalnej.