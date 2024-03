Małe kroki w kierunku realizacji DirtPark oraz FlowTrack Bydgoszcz. Na razie powstanie dokumentacja projektowa

– W 2021 roku zgłosiłem Dirt Park Bydgoszcz, czyli specjalistyczny tor do wykonywania skoków i różnych akrobacji rowerowych. Docelowo miał się znaleźć pod mostem na Trasie Uniwersyteckiej, w okolicy słynnej, wijącej się jak wąż drogi rowerowej – opowiadał nam w ubiegłym roku Kamil Jarzembski, który zgłosił projekt.

– Termin wykonania zamówienia to cztery miesiące od daty zawarcia umowy. Dokumentacja dotyczy zaprojektowania trzech tras o różnym stopniu trudności. Po wykonaniu dokumentacji, zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych obejmujący zakres możliwy do zrealizowania w ramach środków zabezpieczonych dla tego zadania – dodała rzeczniczka.

Czas na drugą dokumentację

Na realizację co najmniej kilka miesięcy musi zaczekać drugi projekt zgłoszony przez Kamila Jarzembskiego. W 2022 r. na Wyżynach zwyciężył FlowTrack. – To coś dla miłośników jazdy enduro, zjazdów bez większych skoków . W tym celu można zagospodarować skarpę o naturalnym pochyleniu na Wyżynach, wzdłuż al. Jana Pawła II w kierunku ronda Toruńskiego – wyjaśnia.

– W grudniu 2023 r. zakończone zostało opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, z której wynika, iż istnieje pod względem technicznym oraz formalnym możliwość realizacji toru typu „enduro” na skarpie osiedla Wyżyny. Opracowanie dokumentacji było wymagane ze względu na planowaną lokalizację trasy na nieczynnym osuwisku. Wcześniejsze opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej pozwoliło na uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla tego zadania, którą uzyskano na początku 2024 r. – informuje Marta Stachowiak.

We wtorek ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Oferty można składać do 22 marca. Termin jej wykonania to 5 miesięcy od daty zawarcia umowy. Na realizację inwestycji zabezpieczono 400 tys. zł. W obu wypadkach otwarte pozostaje pytanie czy po przygotowaniu dokumentacji, znajdą się wykonawcy, którzy będą gotowi wykonać prace budowlane za przewidzianą kwotę.