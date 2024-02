Łukasz Schreiber mówił o sporcie. Przewodniczący Klubu Radnych KO odpowiada

Piątkowe spotkanie z dziennikarzami odbyło się przed trybuną główną stadionu Polonii przy ul. Sportowej 2.

- Miejsce nie jest przypadkowe. To właśnie tutaj bydgoszczanie przeżywali największe emocje – mówił Łukasz Schreiber. - Gdy zostanę wybrany na prezydenta, będę robił wszystko, by turniej Grand Prix wrócił do Bydgoszczy. Nie da się jednak tego zrobić bez gruntownej przebudowy obiektu. Rafał Bruski obiecywał remont już w 2010 roku. Przez czternaście lat powstała nowa trybuna, której koszt pochłonął tyle samo pieniędzy, co budowa nowego stadionu w Łodzi.