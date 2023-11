Licytacje komornicze w Bydgoszczy. To kupisz od komornika w listopadzie. Tanie domy, mieszkania, meble [lista]

To kupisz od komornika w listopadzie w Bydgoszczy. Tanie domy, mieszkania, samochody

Dla jednych są skutkiem problemów, dla drugim okazją do zakupów w dobrych cenach. Licytacje komornicze cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców regionu.

Postępowanie egzekucyjne jest ściśle sformalizowane. Oznacza to, że istnieje grupa rzeczy, które nie mogą być zajęte przez komornika. O czym dokładnie mowa? Zapas żywności, narzędzia niezbędne do pracy, czy przedmioty niezbędne do nauki - między innymi te rzeczy są zwolnione spod egzekucji komorniczej. Zobacz w poniżej liście pełną listę przedmiotów, których nie może zająć komornik.

