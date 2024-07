Legitymacje szkolne będą w formie plastikowej karty. Papierowe idą do lamusa

Legitymacje szkolne w wersji plastikowej, czyli tzw. e-legitymacje to nie nowość . Wprowadziło je rozporządzenie z 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. W okresie przejściowym plastikowe legitymacje były jedną z opcji, zatem szkoły mogły się na nie zdecydować, ale nie miały takiego obowiązku. Od 12 lipca br. to się zmieni. Wszystkie nowo wydane legitymacje będą w formie plastikowej karty.

Plastikowe legitymacje szkolne - jakie wydatki poniesie Miasto Bydgoszcz?

- Dokładne koszty będą znane po zakupie blankietów e-legitymacji przez ZAZ - mówi Marta Stachowiak. - Na ten moment podmioty, które będą wytwarzać blankiety, nie przyjmują jeszcze zamówień. W porównaniu do legitymacji papierowych koszt ten będzie jednak wielokrotnie wyższy. Koszt blankietu papierowego to ok. 0,50 zł za sztukę, koszt blankietu plastikowego wraz hologramem i personalizacją to prawdopodobnie powyżej 10 zł za sztukę.

W niektórych bydgoskich szkołach e-legitymacje już wprowadzono wcześniej

- Sfinansowała je Rada Rodziców. Te karty są jednocześnie kartami, które umożliwiają im wejście do szkoły - mówi Mirosława Glaza, dyrektor II LO. - Pozostali uczniowie ze starszych klas mieli dotychczas papierowe legitymacje szkolne i one zachowują ważność. Dodatkowo mają też karty dostępu do szkoły, ale plastikowe. Jeśli ktoś np. zgubi legitymację papierową, to będzie mógł ubiegać się o duplikat w wersji papierowej, w przypadku zgubienia karty plastikowej, otrzyma duplikat plastikowy. Oczywiście, młodzież, która od września pójdzie do klas I, będzie miała wyłącznie e-legitymacje.