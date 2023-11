Kuba Wesołowski, aktor znany z serialu Na Wspólnej. Tak mieszka serialowy Igor OPRAC.: Dariusz Nawrocki

Kuba Wesołowski urodził się 2 lipca 1985 roku w Warszawie. Wkrótce skończy więc 38 lat

Kuba Wesołowski to młody aktor, który już od 20 lat gra Igora Nowaka w serialu "Na Wspólnej" w TVN. Na swoim koncie ma też świetne role w takich filmach jak "Jutro idziemy do kina", "Czas honoru", "Komisarz Alex" czy "Kurier". Ma nowoczesne loftowe mieszkanie w Warszawie. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Kuba Wesołowski.