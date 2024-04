Kuba Boski z serialu Rodzinka.pl - grał go Adam Zdrójkowski. Zobaczcie, jak wydoroślał

Teczka osobowa Adama Zdrójkowskiego

Adam Zdrójkowski w 2016 roku wystąpił w tanecznym show, emitowanym w Polsacie "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". W 2018 roku był prowadzącym "The Voice Kids" w TVP2. Występował również w talk-show "The story of my life. Historia naszego życia" (z Wiktorią Gąsiewską, z którą zwyciężył pierwszą edycję programu "Dance Dance Dance", wyświetlanym w TVP2), a w 2019 r. był współprowadzącym "The Voice of Poland". W 2021 roku zajął trzecie miejsce w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie.