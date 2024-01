Krystyna i Wojciech Cugowscy śpiewali kolędy i pastorałki w bydgoskiej Bazylice Św. Wincentego a Paulo Paweł Kaniak

Krystyna i Wojciech Cugowscy wystąpili w Bazylice Św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy we wtorek, 9 stycznia. Koncert rozpoczął się o godzinie 18.30. Wstęp był darmowy. Dla wszystkich była to okazja do wspólnego kolędowania.