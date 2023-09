Koperek - to się dzieje z organizmem gdy go jemy. Sprawdźcie skutki jedzenia koperku

Koperek jest rośliną jednoroczną należącą do rodziny selerowatych. Ma smukłe łodygi a liście pierzaste. Kwiaty są żółte i rozwijają się w baldachy. Koperek jest niepozorną, często dziko rosnącą rośliną, która łatwo się rozsiewa. Jest nieocenionym dodatkiem do wielu potraw, sosów czy ziemniaków gotowanych.

Zobacz także:Takie są skutki jedzenia natki pietruszki. To dzieje się z organizmem, gdy jemy natkę pietruszki

Koperek to nazwa powszechnie używana na młode pędy kopru. Zatem koper to jest to samo, co koperek.