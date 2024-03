Kolejne aranżacje przestrzeni w bydgoskich Młynach Rothera. Zobaczcie, co nowego powstanie

Oryginalna aranżacja Spichrza Mącznego, Brainspace - wystawa stała o mózgu, wyposażenie tarasu i współpraca z warszawskim Centrum Nauki Kopernik to kolejne projekty, które mają wzbogacić przestrzeń i ofertę w Młynach Rothera.

Młyny Rothera to wizytówka Bydgoszczy. To także Najlepszy Produkt Turystyczny 2023 roku (certyfikat przyznała Polska Organizacja Turystyczna). Tylko w 2023 r. z oferty tej instytucji skorzystało aż 280 tys. osób. Zorganizowano tu 600 wydarzeń, z czego 200 we współpracy. Młyny Rothera cały czas stawiają na rozwój.

- Sto procent przestrzeni w Młynach jest zaplanowane - mówił Sławomir Czarnecki, dyrektor Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera podczas środowej konferencji prasowej. - To 13 tys. mkw. z czego 65 proc. przestrzeni jest już gotowych, czyli wykonanych w swojej docelowej postaci, 33 proc. objętych projektem wykonawczym, a niecałe 2 proc. objętych koncepcją scenariusza wystawy.

Konstrukcje szachulcowe i meble bydgoskie w Spichrzu Mącznym

Co zatem nowego będzie w Młynach? Zaaranżowany zostanie, m.in., Spichrz Mączny. - Prace rozpoczęliśmy od tego, jak obiekt historyczny może uczyć. Mamy tu ukryty skarb w postaci konstrukcji szachulcowej - mówi Ireneusz Asman, przedstawiciel wykonawcy, architekt i współwłaściciel firmy Asman Pieniężny Architekci. - Stąd mur szachulcowy jest impulsem, by tworzyć nowoczesną przestrzeń. Elementy szachulcowe pojawią się w przestrzeni szatni, recepcji, miejscach ekspozycji czy na elementach informacji wizualnej. Dbamy o to, co jest solą Ziemi Bydgoskiej, czyli o wspaniały bydgoski design w postaci mebli bydgoskich.

Przestrzenie wypełnią się nową funkcją. - Będzie nowa przestrzeń do wypieków - mówi Ireneusz Asman. - Na wyższych kondygnacjach w spichrzach usytuowane zostaną laboratoria dla młodzieży szkolnej i dorosłych. Powstaną też, m.in., warsztaty nasion, warsztaty kulinarne oraz przestrzeń stricte laboratoryjna i edukacyjna. Będzie kilka sal wykładowych. Postaramy się zagłębić w historię tego miejsca, pojawią się grafiki na ścianach. Powstanie nowa sala wykładowa z najnowszymi zdobyczami techniki oraz sala multifunkcjonalna. Będzie tu możliwość organizowania koncertów czy przedstawień teatralnych.

Dziedzictwo po cukierni i piekarni Bigońscy będzie zachowane

W ramach tego projektu pojawi się też system identyfikacji wizualnej, który ułatwi poruszanie się po obiekcie.

- Pracownia kulinarna, która znajdować się będzie na parterze, będzie zawierała elementy wyposażenia i sprzętów pozyskanych z cukierni i piekarni Bigońscy - dodaje Sławomir Czarnecki. - Pamiętamy to wielkie poruszenie, które towarzyszyło zamknięciu piekarni. Jej dziedzictwo udało się zachować i będziemy je tu prezentować.

To nie wszystko. Na 2024 i 2025 rok zaplanowano docelową aranżację tarasu Młynów. Pojawią się nie tylko miejsca do siedzenia czy odpoczynku oraz system informacyjny, ale też pełne wyposażenie pozwalające na profesjonalną organizację koncertów plenerowych, pokazów, pikników czy spotkań.

Brainspace - wystawa stała o mózgu i strefa SOWA

Na ten i przyszły rok zaplanowano także prace związane z przygotowaniem projektu wykonawczego wystawy stałej o mózgu - Brainspace. - Jesteśmy na etapie koncepcji i aranżacji przygotowanej we współpracy z prof. Markiem Haratem i radą naukową działającą przy Młynach Rothera - mówi Sławomir Czarnecki. - Powstanie wystawa zaawansowana technologicznie, która opowie o mózgu i zmysłach, a także na wszystkie zmysły będzie oddziaływać. Część przestrzeni w Spichrzu Mącznym zaaranżowana zostanie we współpracy z warszawskim Centrum Nauki Kopernik.

- To strefa SOWA, czyli Strefa Odkrywania Wyobraźni i Aktywności - mówi Sławomir Czarnecki. - Pojawią się tam eksponaty takie, jak w CNK oraz majsternia, czyli przestrzeń warsztatowa. Współpraca z CNK daje nam dostęp do ich programów i najlepszych praktyk. Animatorzy CNK będą szkolić naszych animatorów, zaoferujemy te same aktywności i warsztaty, które oferuje CNK, a co więcej na bazie tych pomysłów będziemy budować własne scenariusze na bazie wystaw stałych. Jak przypomniała podczas konferencji Iwona Waszkiewicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy, Młyny Rothera po rewitalizacji w stanie deweloperskim oddane zostały w kwietniu 2021 r., a udostępnione mieszkańcom Bydgoszczy w listopadzie 2021. I cały czas rozwijają swoją ofertę.

Wideo Rozsypano gnojówkę przed Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu