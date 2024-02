Kobieta wpadła do Kanału Bydgoskiego. Uratowali ją policjanci - zobaczcie nagranie wideo

To, że każda służba jest inna, a policjanci podejmują najróżniejsze interwencje i nie zawsze tożsame ze specyfiką swoich zadań, potwierdziła sytuacja, która miała miejsce w minioną sobotę (3 lutego) tuż po godzinie 14. Do Policji dotarło zgłoszenia świadków z którego wynikało, że kobieta spacerując z psem wpadła do Kanału Bydgoskiego w rejonie ulicy Grunwaldzkiej i nie może z niego samodzielnie wyjść ze względu na nurt oraz śliskie i strome pobocze. Na szczęście nieopodal był patron ruchu drogowego, który błyskawicznie został skierowany na miejsce wypadku. Dla bydgoszczanki cała sytuacja zakończyła się szczęśliwie.

Zdarzenie nagrała kamera nasobna policjanta: