Klimatyczne sypialnie zaprojektowane przez Krzysztofa Mirucia z HGTV. Oryginalne projekty na sypialnie

Krzysztof Miruć to architekt od zadań specjalnych w programach TVN i HGTV. W kilka dni potrafi odmienić wnętrze każdego domu i mieszkania, dba o każdy szczegół od projektu po ostateczną aranżację. W swoich projektach bardzo często zajmuje się remontem sypialni. To ważne miejsce w każdym domu, w którym się relaksujemy. Projektant potrafi zadbać o to wnętrze tak aby było wygodnie, praktycznie i pięknie.

Od początku działalności stacji HGTV jest jedną z jej najbardziej rozpoznawalnych twarzy. Prowadzi programy "Zgłoś remont" i "Weekendowa metamorfoza".

Zgłoś remont to program, w których widzowie zgłaszają swoje mieszkania do całkowitej zmiany. Jaka to będzie zmiana zależy tylko od nich. Najpierw na spotkaniu z architektem widzowie opowiadają jaki styl im się podoba, czego kategorycznie by nie chcieli, na tej podstawie Krzysztof Miruć przygotowuje projekt. Także uczestnicy programu decydują jaką kwotę przeznacza na remont swojego mieszkania. W programie architekt zajmuje się remontem zarówno mieszkań, jak i domów, ale także poszczególnych pomieszczeń.