Klaudia El Dursi - tak się urządziła. Celebrytka w końcu wprowadziła się do apartamentu w Bydgoszczy

Tak urządziła się Klaudia El Dursi. Modelka nareszcie wprowadziła się do ekskluzywnego apartamentu w centrum Bydgoszczy

Klaudia El Dursi to niekwestionowana gwiazda stacji TVN. Bydgoszczanka rozpoznawalność zdobyła w programie Kuby Wojewódzkiego. Jednak prawdziwą sławę przyniósł jej program "Top Model". To jej, jak pierwszej uczestniczce w historii, udało się zdobyć złoty bilet, który był przepustką do domu modelek. I choć nie udało jej się wygrać show, to z powodzeniem podbiła polski show biznes.

Po programie przyszła propozycja poprowadzenia randkowego show "Hotel Paradise". Obecnie emitowana jest siódma edycja programu. W międzyczasie El Dursi wzięła udział w wielu kampaniach reklamowych, a także wystąpiła w kilku produkcjach filmowych.

