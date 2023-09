Sabina Smolińska z Nakła w "Hotelu Paradise". Co o niej wiemy? Kamila Pochowska

Sabina Smolińska ma 21 lat i mieszka Nakle nad Notecią. Jest studentką bezpieczeństwa narodowego. Poza uczelnią, dzieli swój czas pomiędzy liczne pasje. Uwielbia gotować, szczególnie dla przyjaciół. W przeszłości trenowała siatkówkę ale kontuzja wykluczyła ją z dalszych treningów. Do programu zgłosiła się, aby przeżyć przygodę. TVN / Materiały prasowe Zobacz galerię (5 zdjęć)

Sabina Smolińska to 21-latka pochodząca z Nakła nad Notecią, która wzięła udział w siódmej edycji Hotelu Paradise. Niestety odpadła na pierwszym rajskim rozdaniu, co nie przekreśla jej szansy na powrót do programu.