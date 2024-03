Kierowcy krytykują planowaną rozbiórkę kładki i nowe światła na ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy

– Pod tak ruchliwą drogą powinno być przejście podziemne . Wiem że to duża inwestycja, ale nie jesteśmy jakimś zaściankowym miastem bez ambicji – pisze pani Dominika. – Pod torowiskiem podobno jest tak wielka infrastruktura, w dodatku bez odpowiednich dokumentacji, że opcję tę szybko odrzucono. Nie rozwiązuje to problemu ze schodami dla pieszych. Ja bym zrobił przejście naziemne dla pieszych i nasypy dla aut. Byłoby bezkolizyjnie, piesi spokojnie pozbyliby się bariery architektonicznej, a kierowcy nie mieliby sygnalizacji świetlnej – odpowiada pan Andrzej.

Same prace budowlane jeszcze nie wystartowały. Zgodnie z terminem zawartym w podpisanej w listopadzie 2023 r. umowie, powinny zakończyć się na przełomie lipca i sierpnia. Celem inwestycji jest ułatwienie korzystania z przystanków tramwajowych osobom starszym i z niepełnosprawnościami. Po demontażu kładki ma powstać przejście dla pieszych na poziomie jezdni. Zaplanowana sygnalizacja świetlna, o czym informowali drogowcy ma być skoordynowana ze światłami w rejonie ul. Magnuszewskiej. Gdy w poprzednim tygodniu informowaliśmy o bieżącym stanie prac, pojawiła się lawina komentarzy.

– Coraz więcej świateł na ulicach dla aut. Oszczędność paliwa będzie w baku, zatrzymując się przy czerwonym świetle. No i ekologicznie (tzw. smog ze spalin) – ironizuje pan Paweł. – XXI wiek – można wydrążyć tunel dla pieszych, albo samochodów, a piesi niech przechodzą nad tunelem – dodaje.

– Czyli do centrum, jadąc z okolic Rynarzewa dojadę szybciej niż mieszkając na Kapuściskach – zwraca uwagę pan Łukasz. Czas, jaki kierowcy spędzą w korkach to jeden z argumentów podnoszonych przez nich w dyskusji. Kolejny to powątpiewanie w koordynację świateł i ustawienie ich w taki sposób, aby przejazd był rzeczywiście płynny.

Inwestycja zakłada konieczność wydłużenia peronów tramwajowych oraz przesunięcie zatok autobusowych. Jak informowali drogowcy, nowe nawierzchnie będą powstawały w standardach uzgodnionych z rowerzystami (asfaltowe drogi rowerowe) i pieszymi (płyty chodnikowe). Same prace budowlane mają być prowadzone pod ruchem – jeden z pasów w tym czasie będzie wyłączony.