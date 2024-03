Kiedy pierwszy w sezonie podbydgoski pchli targ w Przyłękach?

Od kilku sezonów zapraszamy naszych Czytelników na podbydgoskie pchle targi - kiedyś do Tarkowa, dziś na nadnotecką łąkę w Przyłękach - Olimpinie, gdzie co sobotę (o ile pozwala pogoda, to ważny warunek!) można polować na wyprzedażowe skarby. Na "pchlim" w Przyłękach - Olimpinie można kupić dosłownie wszystko - stare bibeloty, zabawki, ubrania, elektronikę, płyty, ceramikę, art. motoryzacyjne, sportowe, muzyczne, ogrodowe, wyposażenie mieszkań, kryształy, dewocjonalia i wiele innych.