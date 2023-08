Kapitanowie po meczu Zawisza Bydgoszcz - Elana Toruń. Zobaczcie materiał wideo!

Zawisza Bydgoszcz - Elana Toruń 0:0

Zawisza: Oczkowski - Nowak, Maciejewski, Urbański, Sławek - Sochań (63. Kona), Koziara (83. Sacharuk), Graczyk - Sanocki (69. Chachuła), Okuniewicz (70. Bojas), Sobieralski (83. Leonowicz).

Elana: Pawłowski - Korpalski, Ćwikliński, A. Kowalski - Piskorski (69. Woroniecki), K. Kowalski, Karbowiński, Lenkiewicz (90. Makowiecki) - Góra (90. Rybacki), Jaskólski (69. Rożnowski), Malinowski (56. Knera).

Tymczasem Zawisza Bydgoszcz zyskał też możnego sponsora. To firma ARP E-Vehicles, właściciel prestiżowej marki Pilea. Umowa została zawarta do końca sezonu 2023/24 i przyniesie znaczące wsparcie dla klubu.

Zawisza Bydgoszcz i ARP E-Vehicles podpisali umowę sponsorską, którą podpisali Krzysztof Bess i Piotr Śladowski. Podczas uroczystości obecni byli także piłkarze niebiesko-czarnych Nadesłane Łukasz Gełda / Zawisza Bydgoszcz

Nazwa nowego sponsora pojawi się na koszulkach Zawiszy już od najbliższego meczu. - Chciałbym podziękować za otwartość w rozmowach i wypracowanie współpracy - stwierdził Krzysztof Bess, prezes Zawiszy. - To dla nas stabilny partner, którego klub potrzebuje do odbudowy. Firma się dynamicznie rozwija podobnie jak my. Będziemy godnie reprezentować firmę na arenie sportowej - dodał.