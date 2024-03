Kandydaci na burmistrza Mroczy - wiemy, kto startuje. Wybory samorządowe 2024

Wybory samorządowe 2024

Trwa kampania wyborcza przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi, które odbędą się 7 kwietnia . Już za kilka dni będziemy wybierali kandydatów na prezydentów miast, burmistrzów i wójtów, a także do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich.

Druga tura wyborów samorządowych została zaplanowana na 21 kwietnia . Dotyczy to jednak tylko wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów. Aby do niej doszło, w pierwszej turze żaden z kandydatów nie może przekroczyć 50 proc. wszystkich ważnych oddanych głosów.

Kandydaci na burmistrza Mroczy

Co dzieje się, gdy jest tylko jeden kandydat na burmistrza? Głosowanie nadal się odbywa, ale karta wyborcza wygląda nieco inaczej. Przy nazwisku kandydata widnieją dwie odpowiedzi: "tak" i "nie" . Aby wygrać, kandydat musi uzbierać więcej głosów na "tak". W wyborach w takim przypadku nie jest brana pod uwagę frekwencja.

Godziny otwarcia lokali wyborczych

Większość osób uprawnionych do głosowania otrzyma cztery karty do głosowania, zawierające listy z kandydatami do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.