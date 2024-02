Jest umowa na dofinansowanie zakupu trzech nowoczesnych tramwajów dla Bydgoszczy

Jak informuje bydgoski ratusz, dodatkowe prawie 21 mln zł dla Bydgoszczy ułatwi zaplanowaną wcześniej wymianę całej floty tramwajowej w mieście. Nowe pojazdy będą wyposażone w klimatyzację, najnowocześniejsze systemy informacji pasażerskiej, wi-fi i ładowarki do urządzeń mobilnych. Wraz z tramwajami zamawiane jest specjalistyczne wyposażenie obsługowe, pakiet eksploatacyjno-naprawczy oraz świadczenia dodatkowe.

– Docelowo chcemy osiągnąć pułap ponad 250 mln zł finansowania . Intensywnie pracujemy też nad tym, by z unijnych środków rozpocząć kolejne zadania poprawiające komunikację, między innymi budowę linii tramwajowej na Szwederowo, przebudowę ul. Nakielskiej, która zyska buspasy czy dostosowanie ronda Jagiellonów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – informuje Rafał Bruski.

– To jest 3650 umowa, którą dzisiaj zawarliśmy, z ostatnim beneficjentem, który korzysta ze środków unijnych w ramach odchodzącej do historii poprzedniej perspektywy budżetu unijnego, realizowanej w ramach polityki spójności naszego Regionalnego Programu Operacyjnego – mówił goszczący po podpisaniu umowy na sesji Rady Miasta Piotr Całbecki.

– Realizowany jest w Bydgoszczy gigantyczny projekt wymiany taboru tramwajowego. Częścią tego wielkiego projektu, jest zawarta dziś umowa na 21 mln zł dotacji – dodał, gratulując miastu podjęcia dużego wyzwania. Wartość zakupu trzech pojazdów to koszt 30 mln zł.

Aktualnie w Bydgoszczy w godzinach szczytu porusza się 61 składów tramwajowych, z czego 45 stanowią niskopodłogowce. Pozostałe to 30-letnie Konstale. W przyszłym roku flota ma składać się z 75 tramwajów niskopodłogowych. Miasto przypomina, że tylko do czwartku (29 lutego) przyjmowane są zgłoszenia w konkursie na patronów nowych pojazdów. Do tej pory od mieszkańców Bydgoszczy wpłynęło 800 propozycji.