Jest porozumienie w sprawie budynku przy ul. Chodkiewicza 24 w Bydgoszczy. Styropian zostaje, ale cieńszy

– W dniu 5 marca wydany został sprzeciw do zgłoszenia . Sprawa trafiła do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, który przeprowadzi kontrolę i podejmie dalsze kroki związane z wyegzekwowaniem przepisów prawa budowlanego. Rozpoczęcie prac budowlanych z naruszeniem przepisów prawa budowlanego podlega karze grzywny (art. 93) – poinformowała nas Marta Stachowiak, rzeczniczka prasowa prezydenta Bydgoszczy.

Budynek nie był objęty ochroną konserwatorką – nie ma go w rejestrze, ani ewidencji zabytków. Inwestor złożył zgłoszenie o rozpoczęciu prac 20 lutego, do których przystąpił nie czekając na rozpatrzenie wniosku, na co było 21 dni.

Administrator potwierdził, że nie czekano na uzyskanie zgody, biorąc na siebie ryzyko, bo obawiano się, że prac nie uda się wykonać przed okresem lęgowym . Czas jest tylko mniej więcej do końca kwietnia. Roboty po otrzymaniu decyzji o sprzeciwie zostały wstrzymane. Na razie nie zostały wznowione, ale może stać się to niebawem.

Michał Fiszer potwierdza, że po rozmowach udało się dojść do porozumienia. Do administracji dotarło już pismo od MKZ, informujące o tym, że nie wnosi on przeciwwskazań do termomodernizacji budynku według projektu, do którego naniesiono poprawki.